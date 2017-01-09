Вице-президент «Барселоны»: Нужно помочь судьям и ввести в футболе видеоповторы

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре призвал более оперативно внедрить в мировой футбол систему видеоповторов.

- Я смотрел на матч по телевизору, в том числе повторы, на которых четко было видно, как Бруно Сориано останавливал мяч рукой. Нужно уже помочь арбитрам и ввести в футболе видеоповторы.

При всем уважении к «Вильярреалу», думаю, мы должны были выигрывать эту встречу, несмотря на то, что отыгрались только на последней минуте. «Вильярреал» - прекрасная команда, но по такой игре мы заслуживали победу.

Месси, Суарес и Неймар играли так, будто и не уезжали в отпуск. Все трое сыграли замечательно, и это не их вина, что команда не смогла взять три очка, - заявил Местре.

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» (1:1).

Счет в матче на 49-й минуте открыл нападающий хозяев поля Никола Сансоне. Форвард «Барселоны» Лионель Месси спас каталонцев от поражения, забив на последней минуте матча.

«Барселона» с 35-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а команда Франа Эскрибы, имея на пять очков меньше, расположилась на пятой строчке. В следующем туре подопечные Луиса Энрике 14 января примут «Лас-Пальмас», а «Вильярреал» в этот же день на выезде сыграет с «Депортиво».

Напомним, система видеоповторов в помощь арбитрам применялась на клубом чемпионате мира-2016.