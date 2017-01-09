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Вице-президент «Барселоны»: Нужно помочь судьям и ввести в футболе видеоповторы

Источник:  MarcaКомментарии

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре призвал более оперативно внедрить в мировой футбол систему видеоповторов.

- Я смотрел на матч по телевизору, в том числе повторы, на которых четко было видно, как Бруно Сориано останавливал мяч рукой. Нужно уже помочь арбитрам и ввести в футболе видеоповторы.

При всем уважении к «Вильярреалу», думаю, мы должны были выигрывать эту встречу, несмотря на то, что отыгрались только на последней минуте. «Вильярреал» - прекрасная команда, но по такой игре мы заслуживали победу.

Месси, Суарес и Неймар играли так, будто и не уезжали в отпуск. Все трое сыграли замечательно, и это не их вина, что команда не смогла взять три очка, - заявил Местре.

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» (1:1).

Счет в матче на 49-й минуте открыл нападающий хозяев поля Никола Сансоне. Форвард «Барселоны» Лионель Месси спас каталонцев от поражения, забив на последней минуте матча.

«Барселона» с 35-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а команда Франа Эскрибы, имея на пять очков меньше, расположилась на пятой строчке. В следующем туре подопечные Луиса Энрике 14 января примут «Лас-Пальмас», а «Вильярреал» в этот же день на выезде сыграет с «Депортиво».

Напомним, система видеоповторов в помощь арбитрам применялась на клубом чемпионате мира-2016.

Матч

Вильярреал - Барселона - 1:1 (0:0)

Голы

Сансоне 50 (1:0). Месси 90 (1:1).

Состав

Вильярреал: Асенхо, Мусаккио (Гонсалес А., 87), Коста, Марио, Руис, дос Сантос, Сориано Б., Сориано Р. (Эрнандес, 84), Тригерос, Сансоне, Пато (Кастильехо, 76)

Барселона: тер Штеген, Пике, Динь (Туран, 71), Иньеста, Роберто, Маскерано, Гомеш (Суарес Д., 68), Бускетс, Неймар, Суарес Л., Месси

Предупреждения:

Коста, 70; Сансоне, 78 - Роберто, 78; Пике, 83

Удаления:

Коста, 90 - нет

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

08 января 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция


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