25 сэйвов Бобровского, гол Месси на 90-й минуте и 15 очков Мозгова. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать
день с главных новостей утра понедельника.
1. Форвард «Атлетико Насьональ» Орландо Беррио
близок к переходу в «Зенит» за 6-7 миллионов евро.
2. Гол
Лионеля Месси на 90-й минуте спас «Барселону» от поражения в матче с «Вильярреалом».
3. Дубль
Гонсало Игуаина помог «Ювентусу» разгромить «Болонью». К слову для «Старой
Сеньоры» эта победа стала рекордной – 26-я домашняя победа кряду.
3. Голкипер
«Дженоа» Маттиа Перин выбыл на длительный срок из-за разрыва передней
крестообразной связки левого колена.
4. Мирча Луческу разрешил Николасу Ломбертсу вести переговоры с «Галатасараем».
5. «Торино» отклонил предложение лондонского «Арсенала» в 65 миллионов евро за Андреа Белотти.
6. Голкипер
«Тампы» Андрей Василевский пропустил шесть шайб в матче с «Питтсбургом» (6:2),
одну из двух шайб «Лайтинг» забросил Владислав Наместников.
7. 25
сэйвов Сергея Бобровского помогли «Коламбусу» в овертайме обыграть «Филадельфию».
8. Хет-трик
Райна Хартмана и гол Артемия Панарина принесли победу «Чикаго» в матче с
«Нэшвиллом»
9. Седьмой этап ралли-рейда «Дакар» сокращен
вдвое из-за непогоды в Боливии.
10. «Кливленд»
на выезде обыграл «Финикс», Леброн Джеймс перешагнул рубеж в 10 тысяч очков.
11. 15
очков Тимофея Мозгова помогли «Лейкерс» обыграть «Орландо».
12. Тренерский
штаб сборной России назвал состав команды на пятый этап Кубка мира в
Рупольдинге (Германия).
Цитата
дня:«Стремимся каждый матч играть, как со «Спартаком», - Вадим Скрипченко, главный тренер «Крыльев Советов».
Видео дня: Карлос Сайнс-старший попал в страшную аварию на «Дакаре».
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