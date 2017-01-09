25 сэйвов Бобровского, гол Месси на 90-й минуте и 15 очков Мозгова. Главные новости утра

читайте также

Ахо, Стоун и Хартман - три звезды игрового дня в НХЛ Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Панарин снова забил с точки Овечкина. Как он умеет так сильно бросать? (видео) «Чикаго» победил «Нэшвилл» (5:2), а форвард «ястребов» Артемий Панарин опять забил великолепный гол.

Вице-президент «Барселоны»: Нужно помочь судьям и ввести в футболе видеоповторы Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре призвал более оперативно внедрить в мировой футбол систему видеоповторов.

«Лейкерс» обыграли «Орландо», Мозгов набрал 15 очков Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» нанесли поражение «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (111:95).

15 очков Мозгова помогли «Лейкерс» обыграть «Орландо» В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» в домашнем матче обыграл «Орландо» со счетом 111:95 (40:34, 22:26, 19:9, 31:26).

НБА. «Лейкерс» обыграл «Орландо», «Финикс» уступил «Кливленду» и другие матчи дня Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.

«Кливленд» победил «Финикс», Леброн Джеймс заработал 10-тысячное очко В матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд» на выезде обыграл «Финикс» со счетом 120:116 (41:28, 28:25, 24:37, 27:26).

«Торино» отклонил предложение «Арсенала» в 65 миллионов евро за Белотти Футбольный клуб «Торино» отказался продать лондонскому «Арсеналу» нападающего Андреа Белотти за 65 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

НХЛ.»Эдмонтон» уступил «Оттаве», «Миннесота» обыграла «Анахайм» и другие матчи дня «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Хет-трик Хартмана и гол Панарина принесли победу «Чикаго» в матче с «Нэшвиллом» В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхокс» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 5:2.

25 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» в овертайме обыграть «Филадельфию» В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду в овертайме обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 2:1 ОТ.

Шайба Наместникова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Питтсбургом» В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Тампу-Бэй Лайтинг» со счетом 6:2.

Голкипер «Дженоа» Перин выбыл на длительный срок из-за травмы колена Голкипер «Дженоа» Маттиа Перин выбыл на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена, сообщает пресс-служба клуба.

«Ювентус» установил рекорд Серии А по количеству домашних побед кряду «Ювентус» в матче 19-го тура чемпионата Италии на своем поле разгромил «Болонью» (3:0) и тем самым установил рекорд Серии А по количеству домашних побед подряд.

Дубль Игуаина помог «Ювентусу» разгромить «Болонью» В матче 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своей поле разгромил «Болонью» со счетом 3:0.

Гол Месси на 90-й минуте спас «Барселону» от поражения в матче с «Вильярреалом» В матче 17-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» (1:1).

«Сельта» победила «Малагу» в примере «Сельта» одержала победу над «Малагой» (3:1) в матче 17-го тура примеры на стадионе «Балайдос» в Виго.

Бакка принес «Милану» победу над «Кальяри» «Милан» выиграл у «Кальяри» в 19-м туре серии A на стадионе «Сан-Сиро».

Лайне получил сотрясение мозга Форвард «Виннипега» Патрик Лайне получил сотрясение мозга в результате силового приема защитника «Баффало» Джейка Маккейба. Сроки восстановления 18-летнего финна не называются.