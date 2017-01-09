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25 сэйвов Бобровского, гол Месси на 90-й минуте и 15 очков Мозгова. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.

1. Форвард «Атлетико Насьональ» Орландо Беррио близок к переходу в «Зенит» за 6-7 миллионов евро.

2. Гол Лионеля Месси на 90-й минуте спас «Барселону» от поражения в матче с «Вильярреалом».

3. Дубль Гонсало Игуаина помог «Ювентусу» разгромить «Болонью». К слову для «Старой Сеньоры» эта победа стала рекордной – 26-я домашняя победа кряду.

3. Голкипер «Дженоа» Маттиа Перин выбыл на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена.

4. Мирча Луческу разрешил Николасу Ломбертсу вести переговоры с «Галатасараем».

5. «Торино» отклонил предложение лондонского «Арсенала» в 65 миллионов евро за Андреа Белотти.

6. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский пропустил шесть шайб в матче с «Питтсбургом» (6:2), одну из двух шайб «Лайтинг» забросил Владислав Наместников.

7. 25 сэйвов Сергея Бобровского помогли «Коламбусу» в овертайме обыграть «Филадельфию».

8. Хет-трик Райна Хартмана и гол Артемия Панарина принесли победу «Чикаго» в матче с «Нэшвиллом»

9.  Седьмой этап ралли-рейда «Дакар» сокращен вдвое из-за непогоды в Боливии.

10. «Кливленд» на выезде обыграл «Финикс», Леброн Джеймс перешагнул рубеж в 10 тысяч очков.

11. 15 очков Тимофея Мозгова помогли «Лейкерс» обыграть «Орландо».

12. Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Цитата дня:«Стремимся каждый матч играть, как со «Спартаком», - Вадим Скрипченко, главный тренер «Крыльев Советов».

Видео дня: Карлос Сайнс-старший попал в страшную аварию на «Дакаре».

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