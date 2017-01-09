ФИФА объявит об увеличении количества стран-участниц чемпионатов мира до 48 команд

10 января ФИФА объявит о расширении формата чемпионата мира с 32 до 48 национальных сборных, начиная с турнира 2026 года, сообщает Globo.

Формула проведения будущих чемпионатов будет утверждена в марте, но ожидается, что в финальной стадии турниров будет 16 групп по 3 команды. Две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф.

Предполагается, что от Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит - 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – одна команда.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что его идею по реформированию чемпионатов мира поддерживает большинство национальных федераций.

По его мнению, предлагаемая реформа также поможет увеличить финансовую доходность мировых первенств.



Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России, а турнир 2022 года - в Катаре.

