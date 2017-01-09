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Игорь Криушенко: Планы Слуцкого поражают, но раскрывать их не буду

Источник:  Tribuna.comКомментарии

Бывший главный тренер «Сибири» Игорь Криушенко во время новогодних праздников побеседовал с экс-наставником ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким.

- Гончаренко – человек, который всегда хотел все знать. Он всегда задавал вопрос «почему». Его любознательность, стремление постоянно учиться, общаться с известными специалистами пошло ему на пользу.

Как он познакомился со Слуцким? В этом помог Жевнов, тогдашний вратарь «Москвы». А уже потом мы с Витей ездили на стажировку на сборы «Москвы» в ОАЭ.

Я тоже иногда созваниваюсь с Леонидом Викторовичем. Поздравил его недавно с Новым годом. Слуцкий рассказал о своих планах, и они, если честно, поражают, но говорить об этом не буду. Все-таки это личная информация, - рассказал Криушенко, ныне работающий с белорусской командой «Торпедо-БелАЗ».

Напомним, 6 декабря 2016 года Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера ЦСКА. На этой должности его заменил Виктор Гончаренко, который ранее уже входил в тренерский штаб армейцев.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 26 октября 2009 года. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды - Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014). 

Ранее сообщалось, что заинтересованность в услугах Леонида Слуцкого проявляет голландский «Витесс».

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