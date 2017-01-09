КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА - СКА, «Йокерит» - «Лада» и другие матчи дня
Все матчи регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».
Матч
Место и дата
09 января 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 января 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 января 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 января 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция
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