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Теннис  Стрыцова6:3, 7:5Макарова
Хоккей  Куньлунь- : -Динамо Минск
Хоккей  Йокерит- : -Лада
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Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  ЦСКА- : -СКА
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КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА - СКА, «Йокерит» - «Лада» и другие матчи дня

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Все матчи регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».

Матч

Куньлунь Ред Стар - Динамо Мн

Место и дата

09 января 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив - Динамо Мн

Место и дата

09 января 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

Матч

Йокерит - Лада

Место и дата

09 января 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

Матч

ЦСКА - СКА

Место и дата

09 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

Матч

Медвешчак - Северсталь

Место и дата

09 января 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция

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