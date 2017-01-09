Ахо, Стоун и Хартман - три звезды игрового дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Третьей звездой стал форвард «Чикаго» Райан Хартман, в матче с «Нэшвиллом» (5:2) оформивший хет-трик всего за 7 минут и 39 секунд. Однако две шайбы были им заброшены в пустые ворота «Хищников».

Второй звездой назван нападающий «Оттавы» Марк Стоун, набравший 3 (1+2) очка в победном матче с «Эдмонтоном» (5:3).

Первой звездой признан 19-летний финский форвард «Каролины» Себастьян Ахо, сделавший дубль в матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).

