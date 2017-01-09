Виктор Хряпа: ЦСКА исправляет ситуацию, дайте нам немного времени

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа прокомментировал последние неудачи клуба в Евролиге.

- У нас прошло собрание игроков, где каждый высказал свои соображения о сложившейся ситуации. Мы сошлись во мнении, что ничего страшного не произошло. Понятно, что проигрывать три игры подряд очень неприятно. Но наша игра в Мадриде была гораздо живее, чем в Белграде. Да, результат не в нашу пользу, но мы движемся в правильном направлении. Медленно, но мы исправим ситуацию. Наш спад пришелся на середину чемпионата после очень хорошего начала. Сейчас тяжелый момент, но у нас сильный тренерский штаб и 16 высококлассных игроков. Мы должны сплотиться и найти выход из положения. Дайте нам немного времени.

У турнира новый формат: длинный чемпионат, где все играют друг с другом по кругу. В начале ты ждешь высокой конкуренции, но когда немного отрываешься от соперников, всем кажется, что победы даются нам очень легко. А это не так. В каждом матче Евролиги мы играем на пределе своих возможностей. Не стоит говорить об игровом кризисе, - рассказал Хряпа.

Напомним, армейцы в регулярном сезоне Евролиги последовательно уступили «Фенербахче» (79:95), «Црвене Звезде» (67:78) и мадридскому «Реалу» (85:95).

