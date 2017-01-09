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Сергей Устюгов: Хорошо выступил на «Тур де Ски» из-за нелепой ситуации, с которой столкнулась вся Россия

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свой успех на многодневке «Тур де Ски».

- Так хорошо выступить получилось из-за той нелепой ситуации, с которой столкнулась вся Россия, наши лыжники. Отстранили шестерых наших спортсменов, мы в тот момент готовились на сборах, когда пришла эта совсем не радостная новость. И я понял, что если ребят не допустят до «Тур де Ски», надо постараться выигрывать этот Тур не ради себя, а ради ребят, которые не приняли в нем участие, - рассказал Устюгов.

Напомним, Сергей Устюгов стал победителем «Тур де Ски». На заключительном седьмом этапе многодневки 24-летний Устюгов финишировал первым в гонке преследования свободным стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия).

На старте у Устюгова было преимущество более чем в одну минуту над прошлогодним победителем «Тур де Ски» Мартином Йонсрудом Сундбю из Норвегии. В итоге Устюгов сохранил лидерство, норвежец остался вторым, а третье место занял трехкратный чемпион многодневки Дарио Колонья из Швейцарии.

Отметим, что Устюгов установил рекорд «Тур де Ски», поднимавшись на пьедестал почета на всех этапах. На его счету шесть побед и одно второе место.

Добавим, что победа Устюгова стала второй для России в «Тур де Ски». В сезоне 2012/2013 многодневку выиграл Александр Легков.

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