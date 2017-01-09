Александр Рязанцев: Уход в аренду? Хочется играть в футбол, а не просто получать зарплату (видео)

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев поделился мнением о возможном уходе в аренду, а также рассказал о своем состоянии.

- В отличном состоянии нахожусь. Организм отдохнувший, голова и мысли свежие. Обследование прошел быстро, все было распланировано группой медработников. Все здорово.

- Как проводили зимнюю предсезонку?

- Поскольку у меня была операция в заключительной стадии, я проходил восстановление, а потом отпраздновал Новый год.

- Что со здоровьем?

- Была неразбериха, получил травму где-то в начале сентября, мучился с ней. Нужна была операция, ее сделали, все хорошо. Сейчас начну тренироваться в общей группе.

- Ходит много слухов о вашем уходе в аренду.

- В команде много человек. Если не будет должного доверия, конечно, пойду играть в футбол. Хочется играть, а не просто получать зарплату.

- Варианты есть?

- Я только приехал в Петербург, давайте немного подождем.

- В свете последних событий в Китай бы поехали?

- Нет.

- Сергей Семак возглавил «Уфу». Нет желания поиграть под его руководством?

- Очень рад за него, он давно заслуживал место главного тренера в какой-либо команде. Желаю ему больших успехов. Футбольная карьера длинная, рано или поздно, возможно, это будет. Не могу ничего сказать про конкретные даты, сам ничего не знаю.

- Вы сказали о доверии. Какой-то был разговор с Луческу или, может, будет?

- Не знаю, возможно, будет, а, может, без слов все пойму, - приводит слова Рязанцева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, 9 и 10 января сине-бело-голубые пройдут медосмотр в Петербурге перед первым зимним сбором в ОАЭ, который пройдет С 11 по 22 число. В его рамках подопечные Мирчи Луческу сыграют четыре товарищеских матча: с «Айнтрахтом» (14 января), китайским «Чанчунь Ятаем» (16), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (20).

На зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел на втором месте с 35 очками. От московского «Спартака», который идет на первой позиции, сине-бело-голубые отстают на пять очков. Следующую встречу в РФПЛ подопечные Мирчи Луческу проведут 4 марта в Москве против ЦСКА.

Также петербуржцы вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где российский клуб встретится с «Андерлехтом». Первый матч пройдет в Бельгии 16 февраля, ответная игра состоится 23 числа в Петербурге.

В сезоне-2016/17 Рязанцев не провел ни одного матча. Контракт игрока с «Зенитом» истекает 30 июня 2018 года.