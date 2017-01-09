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Александр Кокорин: Сейчас бы я не поехал в Китай

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Форвард «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от медобследования, уходе Акселя Вителя в «Тяньцзинь Юаньцзянь», а также рассказал об отпуске. 

- Была программа от сборной, «Зенит» ничего такого не давал. Придерживался программы от национальной команды. Проблем нет, все сдали, допустили. Готовы полностью.

- Как отпуск провели?
- Отлично. Был в странах, где тепло, солнце, море. Купался. Первое время старался с девушкой проводить, а потом – с семьей.

- Скоро «Зениту» играть в Лиге Европы. Говорили об «Андерлехте»?
- Нет, сейчас только собираемся, проходим обследование. Еще даже Луческу не видели. Позже будет тренировка, хотелось бы сначала всех собрать.

- С новичками успели познакомиться?
- Нет, не видели никого.

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- С Цаллаговым вам не нужно этого делать, вы его знаете.
- Да, хорошо его знаю, с ним проблем в общении не может быть.

- Уход Витселя насколько изменит игру команды?
- Тяжело сказать, лучше на этот вопрос тренер ответит. Все знают, что Аксель – классный футболист европейского уровня, провел много лет здесь. Можно пожелать только удачи.

- Удивились его выбору?
- Все знали, что он хочет уйти. Были у него договоренности или нет – неизвестно. Он этого хотел, не скрывал. 

- Все думали, что он перейдет в «Ювентус».
- Ну он же сказал по-честному, что у него было предложение, от которого тяжело отказаться.

- Вы бы поехали в Китай?
- Нет, сейчас бы не поехал, - приводит слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»

Напомним, 9 января сине-бело-голубые вышли из отпуска для прохождения медосмотра в Петербурге. С 11 по 22 число у «Зенита» пройдет первый сбор в ОАЭ, где подопечные Мирчи Луческу сыграют с «Айнтрахтом» (14 января), китайским «Чанчунь Ятаем» (16), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (20).

На зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел на втором месте с 35 очками. От московского «Спартака», который идет на первой позиции, сине-бело-голубые отстают на пять очков. Следующую встречу в РФПЛ подопечные Мирчи Луческу проведут 4 марта в Москве против ЦСКА.

Также петербуржцы вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где российский клуб встретится с «Андерлехтом». Первый матч пройдет в Бельгии 16 февраля, ответная игра состоится 23 числа в Петербурге. 

В сезоне-2016/17 Кокорин провел 26 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.  

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