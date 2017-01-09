Агент Андрея Ярмоленко: Вариант с Россией исключен

Агент форварда киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий исключил возможность перехода 27-летнего футболиста в российский клуб.

- Это зависит не только от меня и игрока, но и от клуба. Если будет достойное предложение клубу, думаю, он куда-то перейдет. Вариант с Россией исключен, - цитирует Шаблия агентство ТАСС.

Ранее стало известно, что «Динамо» оценивает трансферную стоимость игрока сборной Украины в 22 миллиона евро, а его годовая зарплата в клубе составляет 5 миллионов долларов США.



В 14 матчах текущего чемпионата Украины Ярмоленко забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу.

Минувшим летом футболистом интересовались итальянский «Наполи» и дортмундская «Боруссия».

