«Зенит» вышел из зимнего отпуска и начал прохождение медосмотра

9 и 10 января футболисты «Зенита» пройдут медицинский осмотр перед первым сбором, который пройдет в ОАЭ.

11 числа петербургский клуб отправится в Эмираты, где подопечные Мирчи Луческу будут тренироваться до 22 января. В рамках сбора зенитовцы проведут четыре товарищеских встречи: с «Айнтрахтом» (14 января), китайским «Чанчунь Ятаем» (16), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (20).

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Напомним, на зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел на третьем месте с 35 очками. От московского «Спартака», который идет на первой позиции, сине-бело-голубые отстают на пять очков. Следующую встречу в РФПЛ подопечные Мирчи Луческу проведут 4 марта в Москве против ЦСКА.

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Также петербуржцы вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где российский клуб встретится с «Андерлехтом». Первый матч пройдет в Бельгии 16 февраля, ответная игра состоится 23 числа в Петербурге.