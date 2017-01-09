Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA и стала пятой ракеткой мира

Чешская теннисистка Каролина Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA сезона 2017 года.

Напомним, на прошлой неделе Плишкова стала победительницей турнира в австралийском Брисбене. В финальном матче, который продолжался 1 час и 7 минут, она уверенно переиграла француженку Ализе Корне в двух партиях.

Также Каролина вышла на 5-е место в текущем рейтинга WTA.

Рейтинг WTA

Положение на 9 января 2017



Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Анжелик Кербер (Германия) 8875 2 (2) Серена Уильямс (США) 7080 3 (3) Агнешка Радванска (Польша) 5420 4 (4) Симона Халеп (Румыния) 5257 5 (6) Каролина Плишкова (Чехия) 4970 6 (5) Доминика Цибулкова (Словакия) 4875 7 (7) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4420 8 (8) Мэдисон Киз (США) 4137 9 (9) Светлана Кузнецова (Россия) 4115 10 (10) Йоханна Конта (Великобритания) 3690 17 (16) Елена Веснина (Россия) 2229 26 (26) Дарья Касаткина (Россия) 1655 27 (27) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1575 31 (41) Ализе Корне (Франция) 1492 33 (30) Екатерина Макарова (Россия) 1476 36 (47) Ана Конюх (Хорватия) 1351 37 (52) Катерина Синякова (Чехия) 1343 46 (61) Лорин Дэвис (США) 1226 84 (85) Евгения Родина (Россия) 756 92 (94) Ирина Хромачева (Россия) 692

Чемпионская гонка WTA

Место Теннисист (страна) Очки 1 Каролина Плишкова (Чехия) 470 2 (30) Ализе Корне (Франция) 362 3 (1) Чжан Шуай (Китай) 290 4 Катерина Синякова (Чехия) 280 4 Лорин Дэвис (США) 280 6 (2) Евгения Родина (Россия) 219 7 (3) Шуай Пэн (Китай) 191 8 (4) Далма Галфи (Венгрия) 186 9 Гарбинье Мугуруса (Испания) 185 9 Элина Свитолина (Украина) 185 13 (5) Екатерина Александра (Россия) 161 16 (8) Наталья Вихлянцева (Россия) 147 27 Светлана Кузнецова (Россия) 100 41 (20) Виталия Дьяченко (Россия) 77 51 (26) Ирина Хромачева (Россия) 61 62 Дарья Касаткина (Россия) 55 68 (34) Анастасия Фролова (Россия) 51 86 (50) Маргарита Лазарева (Россия) 37 90 (92) Анна Блинкова (Россия) 36 96 (62) Вероника Кудерметова (Россия) 33 100 (64) Полина Монова (Россия) 31



