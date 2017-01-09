Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA и стала пятой ракеткой мира
Чешская теннисистка Каролина Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA сезона 2017 года.
Напомним, на прошлой неделе Плишкова стала победительницей турнира в австралийском Брисбене. В финальном матче, который продолжался 1 час и 7 минут, она уверенно переиграла француженку Ализе Корне в двух партиях.
Также Каролина вышла на 5-е место в текущем рейтинга WTA.
Рейтинг WTA
Положение на 9 января 2017
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Анжелик Кербер (Германия)
|8875
|2 (2)
|Серена Уильямс (США)
|7080
|3 (3)
|Агнешка Радванска (Польша)
|5420
|4 (4)
|Симона Халеп (Румыния)
|5257
|5 (6)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|4970
|6 (5)
|Доминика Цибулкова (Словакия)
|4875
|7 (7)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|4420
|8 (8)
|Мэдисон Киз (США)
|4137
|9 (9)
|Светлана Кузнецова (Россия)
|4115
|10 (10)
|Йоханна Конта (Великобритания)
|3690
|17 (16)
|Елена Веснина (Россия)
|2229
|26 (26)
|Дарья Касаткина (Россия)
|1655
|27 (27)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1575
|31 (41)
|Ализе Корне (Франция)
|1492
|33 (30)
|Екатерина Макарова (Россия)
|1476
|36 (47)
|Ана Конюх (Хорватия)
|1351
|37 (52)
|Катерина Синякова (Чехия)
|1343
|46 (61)
|Лорин Дэвис (США)
|1226
|84 (85)
|Евгения Родина (Россия)
|756
|92 (94)
|Ирина Хромачева (Россия)
|692
Чемпионская гонка WTA
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1
|Каролина Плишкова (Чехия)
|470
|2 (30)
|Ализе Корне (Франция)
|362
|3 (1)
|Чжан Шуай (Китай)
|290
|4
|Катерина Синякова (Чехия)
|280
|4
|Лорин Дэвис (США)
|280
|6 (2)
|Евгения Родина (Россия)
|219
|7 (3)
|Шуай Пэн (Китай)
|191
|8 (4)
|Далма Галфи (Венгрия)
|186
|9
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|185
|9
|Элина Свитолина (Украина)
|185
|13 (5)
|Екатерина Александра (Россия)
|161
|16 (8)
|Наталья Вихлянцева (Россия)
|147
|27
|Светлана Кузнецова (Россия)
|100
|41 (20)
|Виталия Дьяченко (Россия)
|77
|51 (26)
|Ирина Хромачева (Россия)
|61
|62
|Дарья Касаткина (Россия)
|55
|68 (34)
|Анастасия Фролова (Россия)
|51
|86 (50)
|Маргарита Лазарева (Россия)
|37
|90 (92)
|Анна Блинкова (Россия)
|36
|96 (62)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|33
|100 (64)
|Полина Монова (Россия)
|31
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