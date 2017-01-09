День в истории. 5 лет назад Месси получил свой третий «Золотой мяч»

9 января 2012 года нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».

Месси набрал 47,88% голосов в опросе тренеров, капитанов национальных сборных и журналистов. Он опередил Криштиану Роналду (21,60%) и Хави (9,23%), которые также вошли в тройку номинантов.

Напомним, в 2011 году в составе «Барселоны» Лионель Месси стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

На той же церемонии Хосеп Гвардиола был назван лучшим тренером года в мужском футболе, а премию имени Ференца Пушкаша за лучший гол года получил молодой бразильский форвард Неймар.

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Напомним, сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА за 2016 год.

