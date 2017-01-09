Футболисты московского «Локомотива» вышли из отпуска

Сегодня футболисты московского «Локомотива» начинают подготовку к весеннему отрезку чемпионата России-2016/17.

Доброе утро, красно-зеленые! Вышли из отпуска вместе со всей страной! Уже завтра отправляемся на первые сборы, а сегодня – медосмотр 💉 pic.twitter.com/Rf1tSsWD0F — ФК Локомотив (@fclm_official) 9 января 2017 г.

Первый учебно-тренировочный сбор железнодорожников пройдет с 10 по 23 января в испанском Эстепоне, где подопечные Юрия Семина проведут три товарищеских матча.

16 января «Локомотив» сыграет против молодежной команды бременского «Вердера» (U-23), 19 января — против швейцарского «Базеля», а 22 января — против софийского ЦСКА.

Ближайший матч РФПЛ столичная команда проведет 5 марта на выезде с «Крыльями Советов». «Локомотив» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.



