Веснина не доиграла матч с Вандевеге из-за травмы спины
17-я ракетка мира
Елена Веснина завершила выступление на турнире WTA Apia International Sydney. В
матче первого круга с Коко Вандевеге 30-летняя российская теннисистка
отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счете 2:6, 0:4 из-за травмы
спины.
Напомним, на прошлой неделе Веснина проиграла Ализе Корне из Франции в первом круге турнира в Брисбене (6:3, 4:6, 6:7), после чего вместе с Екатериной Макаровой дошла до финала парного разряда.
Во втором круге соперницей Вандевеге станет победитель матча Ирина Фалкони (США, LL) – Дуань Ин-Ин (Китай, Q).
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Apia International Sydney
Призовой фонд 710 900
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/16 финала
Матч
Веснина Е. (Россия) - Вандевеге К. (США) - 2:6, 0:4 Отказ
Место и дата
09 января 06:00, , Онлайн-трансляция