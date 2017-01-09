Веснина не доиграла матч с Вандевеге из-за травмы спины

17-я ракетка мира Елена Веснина завершила выступление на турнире WTA Apia International Sydney. В матче первого круга с Коко Вандевеге 30-летняя российская теннисистка отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счете 2:6, 0:4 из-за травмы спины.

Напомним, на прошлой неделе Веснина проиграла Ализе Корне из Франции в первом круге турнира в Брисбене (6:3, 4:6, 6:7), после чего вместе с Екатериной Макаровой дошла до финала парного разряда.

Во втором круге соперницей Вандевеге станет победитель матча Ирина Фалкони (США, LL) – Дуань Ин-Ин (Китай, Q).

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Apia International Sydney

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/16 финала