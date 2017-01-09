Бывший нападающий «Локомотива» Ниасс продолжит карьеру в «Халл Сити»
«Халл Сити» планирует взять в аренду у «Эвертона» нападающего сборной Сенегала Байя Умара Ниасса.
По информации Sky Sports, сделка между английскими клубами будет оформлена в ближайшее время.
Год назад «Эвертон» заплатил московскому «Локомотиву» за переход африканского форварда 13,5 миллиона фунтов стерлингов. Но Ниассу не удалось стать игроком основного состава «синих». В текущем сезоне он не провел ни одной игры в АПЛ.
«Халл Сити» замыкает турнирную таблицу премьер-лиги после 20 туров (13 очков), «Эвертон» идет на седьмом месте (30 очков).
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