Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Стрыцова6:3, 7:5Макарова
Хоккей  Куньлунь- : -Динамо Минск
Хоккей  Йокерит- : -Лада
Теннис  Веснина2:6, 0:4Вандевеге
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  ЦСКА- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бывший нападающий «Локомотива» Ниасс продолжит карьеру в «Халл Сити»

Источник:  Sky SportsКомментарии

«Халл Сити» планирует взять в аренду у «Эвертона» нападающего сборной Сенегала Байя Умара Ниасса.

По информации Sky Sports, сделка между английскими клубами будет оформлена в ближайшее время.

Год назад «Эвертон» заплатил московскому «Локомотиву» за переход африканского форварда 13,5 миллиона фунтов стерлингов. Но Ниассу не удалось стать игроком основного состава «синих». В текущем сезоне он не провел ни одной игры в АПЛ.

«Халл Сити» замыкает турнирную таблицу премьер-лиги после 20 туров (13 очков), «Эвертон» идет на седьмом месте (30 очков).


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» усилится форвардом «Ривер Плейт»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» усилится форвардом «Ривер Плейт»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Агент Андрея Ярмоленко: Вариант с Россией исключенАгент форварда киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий исключил возможность перехода 27-летнего футболиста в российский клуб.«Торино» отклонил предложение «Арсенала» в 65 миллионов евро за БелоттиФутбольный клуб «Торино» отказался продать лондонскому «Арсеналу» нападающего Андреа Белотти за 65 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.Луческу разрешил Ломбертсу вести переговоры с «Галатасараем»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал разрешение «Галатасараю» вести переговоры с бельгийцем Николасом Ломбертсом, сообщает Fotomac.Форвард «Атлетико Насьональ» Беррио близок к переходу в «Зенит»Нападающий колумбийского футбольного клуба «Атлетико Насьональ» Орландо Беррио близок к переходу в «Зенит», об этом заявил президент медельинского клуба Хуан Карлос в интервью изданию My Wealthy Affiliate.Китайский клуб готов заплатить 25 млн фунтов за капитана «Уотфорда»Форвард «Уотфорда» Трой Дини может стать еще одной звездой в чемпионате Китая. Об этом сообщает британская Mirror.Агент Ракицкого: Интерес «Зенита»? Думаю, это уже не актуальноВадим Шаблий, агент защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого, поделился мнением о возможном переходе игрока в «Зенит».Агент Эбуэ: Завтра трансфер Куасси в «Селтик» будет подтвержден официальноАгент полузащитника «Краснодара» Куасси Эбуэ Ив Амагбеньон рассказал, что завтра будет официально объявлено о переходе 19-летнего ивуарийца в «Селтик».Только «Спартак» обрастает мясом. Юрий Цыбанев о новостях с рынкаТолько «Спартак» обрастает мясом. Юрий Цыбанев о новостях с рынкаВторой месяц пробавляемся трансферными слухами. Слухи приходят пачками.Кассано может продолжить карьеру в КитаеНападающий «Сампдории» Антонио Кассано может стать еще одним игроком, который продолжит свою футбольную карьеру в чемпионате Китая. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia и Corriere Dello Sport.Смолов и Попов остаются в России? Трансферные слухи за минувшие суткиСмолов и Попов остаются в России? Трансферные слухи за минувшие сутки«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Барселона» готова платить Срне два миллиона евро в годПродолжаются переговоры о переходе в «Барселону» защитника донецкого «Шахтера» Дарио Срны. Об этом сообщают испанские СМИ.Защитником «Енисея» Кичиным интересуются четыре китайских клубаИнтерес к защитнику «Енисея» Валерию Кичину проявляют четыре клуба из Китая. Об этом сообщил источник из окружения игрока.«Манчестер Сити» возобновил интерес к ЛапортеИнтерес к защитнику «Атлетика» Аймерику Лапорте проявляет интерес «Манчестер Сити». Об этому сообщают британские СМИ.Алексис Санчес может перейти в «Атлетико» в случае ухода Гризманна в «МЮ»Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может стать игроком мадридского «Атлетико». Об этом сообщают испанские СМИ.Игроки киевского «Динамо» Гладкий и Сидорчук могут перейти в «Фенербахче»«Фенербахче» интересуется двумя игроками киевского «Динамо». Это Александр Гладкий и Сергей Сидорчук.Форвардом «Анжи» Будковским интересуется «Бешикшташ»Интерес к нападающему «Анжи» Филиппу Будковскому проявляет «Бешикташ». Об этом сообщают турецкие СМИ.Агент Эвра: Мы не уверены, что Патрис покинет «Ювентус»Агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра Федерико Пасторелло заявил, что его клиент может остаться в команде, несмотря на интерес «МЮ» и «Валенсии».Андрей Червиченко: Если «Локо» не попадет в пятерку, еще не известно, кто его покинет раньше – Миранчук или СеминБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном уходе полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива».«Барселона» и «Реал» интересуются Деле АллиИнтерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли проявляют мадридский «Реал» и «Барселона». Об этом сообщают британские СМИ.
Главные новости
Футбол
25 сэйвов Бобровского, гол Месси на 90-й минуте и 15 очков Мозгова. Главные новости утра
Футбол
ФИФА объявит об увеличении количества стран-участниц чемпионатов мира до 48 команд
MMA
Во вторник Федор Емельяненко начнет подготовку к бою с Митрионом
Футбол
Бывший нападающий «Локомотива» Ниасс продолжит карьеру в «Халл Сити»
Теннис
Веснина не доиграла матч с Вандевеге из-за травмы спины
Футбол
Футболисты московского «Локомотива» вышли из отпуска
Футбол
День в истории. 5 лет назад Месси получил свой третий «Золотой мяч»
Теннис
Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA и стала пятой ракеткой мира
Лыжный спорт
Сергей Устюгов: Хорошо выступил на «Тур де Ски» из-за нелепой ситуации, с которой столкнулась вся Россия
Баскетбол
Виктор Хряпа: ЦСКА исправляет ситуацию, дайте нам немного времени
все новости
Халл Сити
Халл Ситикалендарьстатистика
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Бай Умар Ниасс
Бай Умар Ниассвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы