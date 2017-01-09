Александр Юдин: СКА помахал морковкой перед носом у ЦСКА

Бывший защитник СКА Александр Юдин рассказал, чего ждет от матча регулярного чемпионата с ЦСКА.

– Я считаю, что ЦСКА и СКА встречаются в идеальный момент, – приводит Russia-Hockey.ru слова Юдина. – Мы немного притормозили, потерпели пять поражений подряд, позволили армейцам Москвы нас догнать. Возродили интригу, помахали у ЦСКА перед носом морковкой. Но эту морковку еще нужно състь.

– Съедят?

– Посмотрим. Отношусь к нынешнему ЦСКА с уважением, это рабочая, профессиональная команда, но выше своего уровня она не поднимается. Мы знаем, как армейцы Москвы играют, а, точнее сказать, работают на льду. В этом плане ЦСКА в последние годы – величина постоянная. Поэтому сегодня все будет зависеть скорее от Питера. Если покажем свой хоккей, то соперника обязательно обыграем.

Напомним, матч ЦСКА – СКА пройдет в понедельник в Москве. Начало – 19:30 (мск). На данный момент у обеих команд по 107 очков, при этом СКА провел на одну игру меньше.

Добавим, что в предыдущих пяти матчах СКА потерпел четыре поражения, тогда как у ЦСКА одно поражение в десяти матчах.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча