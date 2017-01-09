Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Стрыцова6:3, 7:5Макарова
Хоккей  Куньлунь- : -Динамо Минск
Хоккей  Йокерит- : -Лада
Теннис  Веснина2:6, 0:4Вандевеге
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  ЦСКА- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Юдин: СКА помахал морковкой перед носом у ЦСКА

Источник:  Russia-Hockey.ruКомментарии

Бывший защитник СКА Александр Юдин рассказал, чего ждет от матча регулярного чемпионата с ЦСКА.

– Я считаю, что ЦСКА и СКА встречаются в идеальный момент, – приводит Russia-Hockey.ru слова Юдина. – Мы немного притормозили, потерпели пять поражений подряд, позволили армейцам Москвы нас догнать. Возродили интригу, помахали у ЦСКА перед носом морковкой. Но эту морковку еще нужно състь.

– Съедят?
– Посмотрим. Отношусь к нынешнему ЦСКА с уважением, это рабочая, профессиональная команда, но выше своего уровня она не поднимается. Мы знаем, как армейцы Москвы играют, а, точнее сказать, работают на льду. В этом плане ЦСКА в последние годы – величина постоянная. Поэтому сегодня все будет зависеть скорее от Питера. Если покажем свой хоккей, то соперника обязательно обыграем.

Напомним, матч ЦСКА – СКА пройдет в понедельник в Москве. Начало – 19:30 (мск). На данный момент у обеих команд по 107 очков, при этом СКА провел на одну игру меньше.

Добавим, что в предыдущих пяти матчах СКА потерпел четыре поражения, тогда как у ЦСКА одно поражение в десяти матчах.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

ЦСКА - СКА

Место и дата

09 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА – СКА, «Йокерит» – «Лада» и другие матчи дняВсе матчи регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».ЦСКА – СКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В понедельник, 9 января в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА сыграет со СКА.Вячеслав Буцаев: Легко позволили забить второй гол, а третий и вовсе пропустили в пустые воротаГлавный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение своих подопечных от «Югры» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Андрей Разин: Игровая дисциплина и самоотдача у «Югры» на высоком уровнеГлавный тренер «Югры» Андрей Разин поделился впечатлениями от победы над «Сочи» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Эдуард Занковец: «Барысу» не хватило возле ворот соперника агрессииГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал поражение своих подопечных от «Торпедо» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.КХЛ. «Барыс» проиграл «Торпедо», «Автомобилист» победил «Спартак» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Петерис Скудра: Хотел бы поздравить молодежную сборнуюГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Спартак» уступил «Автомобилисту»«Автомобилист» дома обыграл «Спартак» (4:3) в регулярном чемпионате КХЛ.«Югра» обыграла ХК «Сочи»«Югра» дома взяла верх над ХК «Сочи» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.«Торпедо» обыграло «Барыс» благодаря дублю Эштона«Барыс» дома уступил «Торпедо» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.Дубль Перишича принес «Интеру» победу над «Удинезе»«Удинезе» дома уступил «Интеру» (1:2) в 19-м туре чемпионата Италии.Вадим Шипачев: Против СКА все выходят и бьются каждую игруНападающий СКА Вадим Шипачев поделился впечатлениями от победы над рижским «Динамо» (6:1).Олег Знарок: Матч с рижским «Динамо» был сложным после серии пораженийГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями о победе над рижским «Динамо» (6:1).«Йокерит» продлил контракт с нападающим Анттилой«Йокерит» подписал новое соглашение с нападающим Марко Анттилой, сообщается на официальном сайте финского клуба.Виктор Козлов: Матч с «Ак Барсом» был за шесть очковТренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов прокомментировал гостевую победу над «Ак Барсом» (2:0) в регулярном чемпионате КХЛ.Знарок сам себя сглазил! СКА рискует уступить лидерство на финише регуляркиЗнарок сам себя сглазил! СКА рискует уступить лидерство на финише регуляркиВ конце регулярного чемпионата КХЛ нас ждет битва за первое место между двумя армейскими суперклубами.Крэйг Вудкрофт: КХЛ надо задуматься над качеством продукта, который они делаютГлавный тренер минского «Динамо» прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Дмитрий Квартальнов: Мы довольны результатом, но есть вопросы по игреГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Анвар Гатиятулин: С «Нефтехимиком» у нас всегда игры проходят в упорной борьбеГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своих подопечных от «Нефтехимика» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Андрей Назаров: В трех играх одержали две победы – молодцыГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главные новости
Футбол
25 сэйвов Бобровского, гол Месси на 90-й минуте и 15 очков Мозгова. Главные новости утра
Футбол
ФИФА объявит об увеличении количества стран-участниц чемпионатов мира до 48 команд
MMA
Во вторник Федор Емельяненко начнет подготовку к бою с Митрионом
Футбол
Бывший нападающий «Локомотива» Ниасс продолжит карьеру в «Халл Сити»
Теннис
Веснина не доиграла матч с Вандевеге из-за травмы спины
Футбол
Футболисты московского «Локомотива» вышли из отпуска
Футбол
День в истории. 5 лет назад Месси получил свой третий «Золотой мяч»
Теннис
Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA и стала пятой ракеткой мира
Лыжный спорт
Сергей Устюгов: Хорошо выступил на «Тур де Ски» из-за нелепой ситуации, с которой столкнулась вся Россия
Баскетбол
Виктор Хряпа: ЦСКА исправляет ситуацию, дайте нам немного времени
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Александр Юдин
Александр Юдинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости