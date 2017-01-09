«Ливерпуль» сыграл с «Плимутом» самым молодым составом в истории
Матч третьего раунда
Кубка Англии с «Плимутом» (0:0) стал для «Ливерпуля» историческим.
Главный тренер «красных» выпустил на игру состав, который стал самым молодым в истории клуба.
Средний возраст игроков, вышедших в воскресенье на «Энфилд», составил 21 год и 296 дней.
Historic.#LIVPLY pic.twitter.com/QI2JYrEBPk— Liverpool FC (@LFC) January 8, 2017
Самым молодым игроком «Ливерпуля» в этом матче стал валлийский форвард Бен Вудберн, родившийся 15 октября 1999 года.
Отметим, что он уже дебютировал за «красных» в премьер-лиге, выйдя 26 ноября на замену в матче 13-го тура с «Сандерлендом».
Добавим, что теперь «Ливерпулю» предстоит провести переигровку с «Плимутом». Матч пройдет 18 января на стадионе клуба четвертого английского дивизиона.
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