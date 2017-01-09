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«Ливерпуль» сыграл с «Плимутом» самым молодым составом в истории

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Матч третьего раунда Кубка Англии с «Плимутом» (0:0) стал для «Ливерпуля» историческим.

Главный тренер «красных» выпустил на игру состав, который стал самым молодым в истории клуба.

Средний возраст игроков, вышедших в воскресенье на «Энфилд», составил 21 год и 296 дней.

Самым молодым игроком «Ливерпуля» в этом матче стал валлийский форвард Бен Вудберн, родившийся 15 октября 1999 года.

Отметим, что он уже дебютировал за «красных» в премьер-лиге, выйдя 26 ноября на замену в матче 13-го тура с «Сандерлендом».

Добавим, что теперь «Ливерпулю» предстоит провести переигровку с «Плимутом». Матч пройдет 18 января на стадионе клуба четвертого английского дивизиона.

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