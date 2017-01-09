Во вторник Федор Емельяненко начнет подготовку к бою с Митрионом

Российский тяжеловес Федор Емельяненко 10 января начнет подготовку к бою с американцем Мэттом Митрионом, который пройдет 18 февраля в рамках промоушена Bellator.

- Первый этап подготовки к бою в США начнется во вторник в Старом Осколе. На нем будет проводиться функциональная и специальная физическая работа. Тренировки продлятся до конца месяца. И потом, после некоторой паузы, начнется вторая стадия подготовки, которая также пройдет в Старом Осколе.

Всего в качестве спарринг-партнеров Федора будут работать шесть-семь человек, - рассказал тренер Емельяненко Александр Мичков.

Ранее стало известно, что Федор Емельяненко подписал контракт на проведение нескольких боев с Bellator. Дебют Федора Емельяненко в американском промоушене должен состояться 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе на турнире Bellator 172, где соперником россиянина станет американец Мэтт Митрион. На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно.





