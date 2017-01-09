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Карло Анчелотти: Надеюсь, Алькантара восстановится к играм с «Арсеналом», а Коман возобновил тренировки с командой

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о ходе подготовки команды ко второму кругу чемпионата Германии.

Итальянский специалист отметил, что игроки уже сегодня находятся в хорошей форме. При этом, он выразил сожаление в связи с травмой полузащитника Тиаго Алькантары. Анчелотти рассчитывает на то, что испанец вернется в строй к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» , которые состоятся 15 февраля и 7 марта.

В Мюнхене остался травмированный защитник «Баварии» Жером Боатенг (он не полетел на сбор в Доху), а вот французский вингер Кингсли Коман покинул лазарет и возобновил беговые тренировки с командой.

Также Карло Анчелотти рассказал о том, что голкипер Мануэль Нойер посетит Швейцарию, где сегодня пройдет вручение наград ФИФА.

20 января «Бавария» сыграет на выезде с «Фрайбургом» в матче 17-го тура бундеслиги. Мюнхенцы опережают «РБ Лейпциг» в турнирной таблице чемпионата Германии на три очка.

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