Кенневилл стал третьим тренером НХЛ, кто провел 1500 матчей в карьере

Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:2) стал для главного тренера «Чикаго» Джоэла Кенневилла 1500-м в лиге. Ранее этой отметки достигали только Скотти Боумэн (2141) и Эл Арбур (1607).

Elite company. Congrats on the milestone, coach! pic.twitter.com/EiDNrXBYLk — NHL (@NHL) January 9, 2017

Кенневилл дебютировал в НХЛ в качестве тренера в сезоне 1996/1997, когда возглавил «Сент-Луис». С «блюзменами» канадец работал до 2004 года и семь раз выводил команду в плей-офф.

В 2005-2008 годах Кенневилл тренировал «Колорадо», после чего возглавил «Чикаго». Нынешний сезон стал для 58-летнего Кенневилла девятым в клубе.

Под его руководством «черные ястребы» трижды выигрывали Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015).