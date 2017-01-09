Кенневилл стал третьим тренером НХЛ, кто провел 1500 матчей в карьере
Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:2) стал для главного тренера «Чикаго» Джоэла Кенневилла 1500-м в лиге. Ранее этой отметки достигали только Скотти Боумэн (2141) и Эл Арбур (1607).
Elite company. Congrats on the milestone, coach! pic.twitter.com/EiDNrXBYLk— NHL (@NHL) January 9, 2017
Кенневилл дебютировал в НХЛ в качестве тренера в сезоне 1996/1997, когда возглавил «Сент-Луис». С «блюзменами» канадец работал до 2004 года и семь раз выводил команду в плей-офф.
В 2005-2008 годах Кенневилл тренировал «Колорадо», после чего возглавил «Чикаго». Нынешний сезон стал для 58-летнего Кенневилла девятым в клубе.
Под его руководством «черные ястребы» трижды выигрывали Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015).
Матч
Чикаго - Нэшвилл - 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)
Голы:
Панарин (Кэмпбелл, Кейн), 7:45 (1:0). Экхольм (Фишер), 8:30 (1:1). Хьялмарссон (Кит, Кейн), 14:04 (2:1). Уотсон (Фишер), 42:01 (2:2). Хартман (Паник, Керо), 51:49 (3:2). Хартман 58:46 (4:2 - п.в.). Хартман (Хьялмарссон, Кейн), 59:28 (5:2 - п.в.).
Место и дата
09 января 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция