Зураб Циклаури: Молло в «Зените»? Пока не могу комментировать, вы же понимаете

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном переходе Йоана Молло в «Зенит».

– Пока не могу никак комментировать, вы же понимаете. Попозже, – сказал Циклаури корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 9 января пресс-атташе «Крыльев Советов» Максим Съестнов подтвердил, что 27-летний футболист не полетел в Белек на первый сбор самарского клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что французом интересуются «Зенит» и ЦСКА. В сезоне-2016/17 игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

В «Крылья» Молло перешел летом 2016 года, его контракт с самарцами действует до 30 июня 2019 года. По данным Trasnfermarkt.de, трансферная стоимость француза составляет 3.5 миллиона евро.

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