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Молло не летит в Белек на сбор «Крыльев Советов»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Французский полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло не летит с командой на первый зимний тренировочный сбор.

- Команда вылетает на сбор через час, и Молло с нами нет, - рассказал пресс-атташе самарского клуба Максим Съестнов.

Сбор «Крыльев» в турецком Белеке продлится до 21 января.

Йоан Молло в прошлом сезоне играл за «Крылья Советов» на правах аренды, а перед началом текущего самарцы заключили с 27-летним футболистом полноценный контракт. В текущем сезоне он забил 5 мячей.

Ранее сообщалось, что интерес к французу проявляют «Зенит» и «Локомотив», однако генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков не подтвердил эту информацию.

Самарский клуб занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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