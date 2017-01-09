Молло не летит в Белек на сбор «Крыльев Советов»
Французский полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло не летит с командой на первый зимний тренировочный сбор.
- Команда вылетает на сбор через час, и Молло с нами нет, - рассказал пресс-атташе самарского клуба Максим Съестнов.
Сбор «Крыльев» в турецком Белеке продлится до 21 января.
Йоан Молло в прошлом сезоне играл за «Крылья Советов» на правах аренды, а перед началом текущего самарцы заключили с 27-летним футболистом полноценный контракт. В текущем сезоне он забил 5 мячей.
Ранее сообщалось, что интерес к французу проявляют «Зенит» и «Локомотив», однако генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков не подтвердил эту информацию.
Самарский клуб занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.
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