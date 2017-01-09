Комбаров, Дьяков и Самодин расторгли контракты с «Томью»
Защитники Кирилл
Комбаров, Виталий Дьяков, а также форвард Александр Самодин стали очередными
игроками, ушедшими из «Томи». Об этом заявил спортивный директор клуба Игорь
Кудряшов.
«Дьяков и Самодин разорвали контракты с клубом через палату.
Соглашение с Кириллом Комбаровым расторгнуто по согласию сторон», – приводит
ТАСС слова Кудряшова.
Напомним, в связи с тем, что игроки «Томи» не получают зарплату с начала сезона, они могут расторгнуть контракт с клубом в одностороннем порядке через палату по разрешению споров РФС.
Ранее «Томь» покинули Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин и Антон Коченков.
После 17 туров «Томь» занимает 16-е место в премьер-лиге.
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