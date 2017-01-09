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Комбаров, Дьяков и Самодин расторгли контракты с «Томью»

Источник:  ТАССКомментарии

Защитники Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков, а также форвард Александр Самодин стали очередными игроками, ушедшими из «Томи». Об этом заявил спортивный директор клуба Игорь Кудряшов.

«Дьяков и Самодин разорвали контракты с клубом через палату. Соглашение с Кириллом Комбаровым расторгнуто по согласию сторон», – приводит ТАСС слова Кудряшова.

Напомним, в связи с тем, что игроки «Томи» не получают зарплату с начала сезона, они могут расторгнуть контракт с клубом в одностороннем порядке через палату по разрешению споров РФС.

Ранее «Томь» покинули Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин и Антон Коченков.

После 17 туров «Томь» занимает 16-е место в премьер-лиге.

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