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Джокович извинился за то, что попал мячом в болельщицу

Источник:  Herald SunКомментарии

Вторая ракетка мира Новак Джокович после победы над британцем Энди Маррэем (6:3, 5:7, 6:4) в финале турнира Qatar ExxonMobil Open в Дохе принес извинения за то, что в порыве гнева ударил по мячу, который отскочил в болельщицу.

«Определенно я не хотел ни в кого попасть мячом. Просто так получилось. К счастью, штраф будет небольшой. С другой стороны, жаль, что этот эпизод вообще произошел. В будущем мне стоит быть осторожнее.

Я понимаю, что совершил ошибку. Она была абсолютно непреднамеренной. Бывает, что зрителям достается после сильных подач, особенно тем, кто сидит в первых рядах. Но с моей стороны это было недопустимо. Я абсолютно принимаю последствия», – приводит Herald Sun слова Джоковича.

Матч

Маррэй Э. (Великобритания) - Джокович Н. (Сербия) - 3:6, 7:5, 4:6

Место и дата

07 января 18:00, , Онлайн-трансляция

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