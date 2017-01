Джокович извинился за то, что попал мячом в болельщицу

Вторая ракетка мира Новак Джокович после победы над британцем Энди Маррэем (6:3, 5:7, 6:4) в финале турнира Qatar ExxonMobil Open в Дохе принес извинения за то, что в порыве гнева ударил по мячу, который отскочил в болельщицу.

«Определенно я не хотел ни в кого попасть мячом. Просто так получилось. К счастью, штраф будет небольшой. С другой стороны, жаль, что этот эпизод вообще произошел. В будущем мне стоит быть осторожнее.

Я понимаю, что совершил ошибку. Она была абсолютно непреднамеренной. Бывает, что зрителям достается после сильных подач, особенно тем, кто сидит в первых рядах. Но с моей стороны это было недопустимо. Я абсолютно принимаю последствия», – приводит Herald Sun слова Джоковича.

For those who did not see, here is the moment where Nole picked up a warning in set one. #ATP pic.twitter.com/pYB7g3fBzn