Неизвестные ограбили дом полузащитника «Ливерпуля» Фирмино
Грабители совершили успешный налет на дом полузащитника «Ливерпуля» и сборной Бразилии Роберто Фирмино.
По информации The Sun, преступники похитили драгоценности, часы и ценные вещи на общую сумму более 70 тысяч фунтов стерлингов.
Фирмино принял решение временно переехать в гостиницу.
В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 22 матчах «Ливерпуля», в которых забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач.
Ранее Роберто Фирмино защищал цвета немецкого «Хоффенхайма».
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