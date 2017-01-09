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Неизвестные ограбили дом полузащитника «Ливерпуля» Фирмино

Источник:  The SunКомментарии

Грабители совершили успешный налет на дом полузащитника «Ливерпуля» и сборной Бразилии Роберто Фирмино. 

По информации The Sun, преступники похитили драгоценности, часы и ценные вещи на общую сумму более 70 тысяч фунтов стерлингов.

Фирмино принял решение временно переехать в гостиницу.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 22 матчах «Ливерпуля», в которых забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач.

Ранее Роберто Фирмино защищал цвета немецкого «Хоффенхайма».

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