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Мартин Йиранек: С большим удовольствием вернусь в «Томь» и помогу команде сохранить лицо

Сергей Кузовенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший капитан «Спартака» Мартин Йиранек, выступающий ныне за чешский «Пршибрам», в интервью еженедельнику «Советский спорт Футбол» выразил желание вернуться в Россию.

Надеюсь, в январе все еще получится вернуться, – сказал Йиранек. – Россия для меня как дом. Когда только перешел в «Пршибрам», сказал чешским журналистам: «Чувствую себя так, будто я заграницей». Поначалу бывало, что вообще не мог вспомнить некоторые чешские слова. Сажусь в такси и начинаю по-русски объяснять, куда ехать, представляете? Сам не заметил, как стал думать на русском.

– Варианты в России есть?
– Нахожусь в контакте с парой команд, но пока ничего конкретного. Как говорится, надежда умирает последней. У меня в контракте есть пункт: в любое время могу уйти из «Пршибрама» как свободный агент.

– И в «Томь» пошли бы?
– С большим удовольствием!

– Там уже полгода зарплату игрокам не платят…
– Ну и что? Мне никаких космических сумм мне не нужно, я прекрасно понимаю возможности клуба. Просто эта команда дорога моему сердцу, мне ее жалко. «Томь» – как одна большая семья, я хочу ей помочь. Томск – очень уютный, добрый город, он обязательно должен быть представлен командой в премьер-лиге. Даже понимая всю ситуацию, с радостью вернулся бы и сделал все возможное, чтобы помочь сохранить «Томи» место в РФПЛ. Или по меньшей мере сохранить команде лицо. А то ведь намечается некрасивая история, когда тренер вынужден будет выставлять одну молодежь. В таком случае ужасных результатов не избежать.

Полная версия интервью с Мартином Йиранеком – в свежем выпуске еженедельника «Советский спорт Футбол», который появится в продаже во вторник.

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