Сергей Кирьяков: «Арсенал» ждет серьезное обновление
Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков – об изменениях в команде.
- Сообщалось о том, что зимой команду покинут 10-12 игроков.
«Арсенал» ждет серьезное обновление?
- Да. На первом собрании мы сказали ребятам: «Это шанс для каждого из вас. От того, как вы им воспользуетесь, зависит пребывание в этой команде». Прямо скажу, шанс реализовали не все. Но это футбол, профессиональный спорт. И клуб - не благотворительная организация: либо доказываешь, что ты игрок хорошего уровня, либо ищешь другую команду. Думаю, это правильный путь. Будем усиливаться, - говорит Кирьяков.
- В декабре гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил,
что трансферный бюджет клуба на зиму – ноль рублей.
- Не буду говорить, какой у нас трансферный бюджет. Мы работаем. И если будет возможность усилиться кем-то, мы ей воспользуемся.
- Сообщалось об интересе «Арсенала» к Владимиру Габулову и
Кириллу Комбарову. Правда?
- Интересны все, кто усилит нашу команду.