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Сергей Кирьяков: «Арсенал» ждет серьезное обновление

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков – об изменениях в команде.

- Сообщалось о том, что зимой команду покинут 10-12 игроков. «Арсенал» ждет серьезное обновление?
- Да. На первом собрании мы сказали ребятам: «Это шанс для каждого из вас. От того, как вы им воспользуетесь, зависит пребывание в этой команде». Прямо скажу, шанс реализовали не все. Но это футбол, профессиональный спорт. И клуб - не благотворительная организация: либо доказываешь, что ты игрок хорошего уровня, либо ищешь другую команду. Думаю, это правильный путь. Будем усиливаться, - говорит Кирьяков.

- В декабре гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что трансферный бюджет клуба на зиму – ноль рублей.
- Не буду говорить, какой у нас трансферный бюджет. Мы работаем. И если будет возможность усилиться кем-то, мы ей воспользуемся.

- Сообщалось об интересе «Арсенала» к Владимиру Габулову и Кириллу Комбарову. Правда?
- Интересны все, кто усилит нашу команду.

Сергей Кирьяков: Мой приход в «Арсенал» – не авантюра

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