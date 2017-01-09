Сергей Кирьяков: «Арсенал» ждет серьезное обновление

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков – об изменениях в команде.

- Сообщалось о том, что зимой команду покинут 10-12 игроков. «Арсенал» ждет серьезное обновление?

- Да. На первом собрании мы сказали ребятам: «Это шанс для каждого из вас. От того, как вы им воспользуетесь, зависит пребывание в этой команде». Прямо скажу, шанс реализовали не все. Но это футбол, профессиональный спорт. И клуб - не благотворительная организация: либо доказываешь, что ты игрок хорошего уровня, либо ищешь другую команду. Думаю, это правильный путь. Будем усиливаться, - говорит Кирьяков.

- В декабре гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что трансферный бюджет клуба на зиму – ноль рублей.

- Не буду говорить, какой у нас трансферный бюджет. Мы работаем. И если будет возможность усилиться кем-то, мы ей воспользуемся.

- Сообщалось об интересе «Арсенала» к Владимиру Габулову и Кириллу Комбарову. Правда?

- Интересны все, кто усилит нашу команду.