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Павлюченкова победила Стосур и вышла на Кузнецову

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27-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова одержала первую победу в сезоне. В матче 1/16 финала турнира WTA Apia International Sydney 25-летняя российская теннисистка нанесла поражение Саманте Стосур из Австралии (6:3, 6:1).

Во втором круге Павлюченкова сыграет с другой представительницей России – Светланой Кузнецовой, которая защищает в Сиднее свой прошлогодний титул.

Напомним, на прошлой неделе Павлюченкова проиграла немке Юлии Гергес в первом же круге турнира в Окленде.

В то же время из борьбы в Сиднее выбыла Екатерина Макарова, уступившая Барборе Стрыцовой из Чехии (3:6, 5:7).

Сидней (Австралия)
Турнир WTA Apia International Sydney
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/16 финала

Матч

Стосур С. (Австралия) - Павлюченкова А. (Россия) - 3:6, 1:6

Место и дата

09 января 05:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Стрыцова Б. (Чехия) - Макарова Е. (Россия) - 6:3, 7:5

Место и дата

09 января 04:30, , Онлайн-трансляция

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