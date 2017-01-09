Павлюченкова победила Стосур и вышла на Кузнецову
27-я ракетка мира
Анастасия Павлюченкова одержала первую победу в сезоне. В матче 1/16 финала
турнира WTA Apia
International Sydney 25-летняя российская теннисистка нанесла поражение Саманте
Стосур из Австралии (6:3, 6:1).
Во втором круге Павлюченкова сыграет с другой представительницей России – Светланой Кузнецовой, которая защищает в Сиднее свой прошлогодний титул.
Напомним, на прошлой неделе Павлюченкова проиграла немке Юлии Гергес в первом же круге турнира в Окленде.
В то же время из борьбы в Сиднее выбыла Екатерина Макарова, уступившая Барборе Стрыцовой из Чехии (3:6, 5:7).
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Apia International Sydney
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/16 финала
Матч
Стосур С. (Австралия) - Павлюченкова А. (Россия) - 3:6, 1:6
Место и дата
09 января 05:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Стрыцова Б. (Чехия) - Макарова Е. (Россия) - 6:3, 7:5
Место и дата
09 января 04:30, , Онлайн-трансляция