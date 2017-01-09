Звездан Мисимович объявил о завершении карьеры
Бывший полузащитник «Баварии», «Вольфсбурга», московского «Динамо» и сборной Боснии и Герцеговины Звездан Мисимович объявил о завершении карьеры игрока.
Об этом решении 34-летнего футболиста сообщает Klix.
С 2013 года Мисимович играл в чемпионате Китая. Будучи воспитанником мюнхенской «Баварии», Звездан провел лучшие годы карьеры в бундеслиге, защищая цвета «Бохума», «Нюрнберга» и «Вольфсбурга».
В 2009 году он стал чемпионом Германии в составе «волков», став лучшим ассистентом первенства.
В 2011 - 2013 годах босниец играл за московское «Динамо». На счету игрока - 83 матча (25 голов) за национальную сборную.
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