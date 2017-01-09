Звездан Мисимович объявил о завершении карьеры

Агент Левандовски: Роберт мог зарабатывать в Китае больше 40 миллионов евро в год

Агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски Цезарий Кухарски рассказа, что его подопечный мог получать более 40 миллионов евро в год, если бы согласился на переход в один из китайских клубов.