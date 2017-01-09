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Нападающий сборной Франции Нтеп перешел из «Ренна» в «Вольфсбург»

Источник:  ФК «Вольфсбург»Комментарии

«Вольфсбург» объявил о покупке у «Ренна» 24-летнего нападающего Поля-Жоржа Нтепа.

Форвард подписал с немецким клубом контракт до 2021 года. «Вольфсбург» заплатил за игрока около 5 миллионов евро.

В 2015 году Нтеп дебютировал в составе сборной Франции.

В текущем сезоне, играя за «Ренн», Поль-Жорж забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач в Лиге 1.

«Вольфсбург» после 16 туров занимает 13-ю строчку турнирной таблицы бундеслиги.

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