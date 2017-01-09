Нападающий сборной Франции Нтеп перешел из «Ренна» в «Вольфсбург»
«Вольфсбург» объявил о покупке у «Ренна» 24-летнего нападающего Поля-Жоржа Нтепа.
Форвард подписал с немецким клубом контракт до 2021 года. «Вольфсбург» заплатил за игрока около 5 миллионов евро.
Bienvenue @PGNtep! Die #Wölfe verpflichten den französischen Außenspieler ➡️ https://t.co/g3SLdQ5oL7 pic.twitter.com/R3ujEpFmsJ— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 9 января 2017 г.
В 2015 году Нтеп дебютировал в составе сборной Франции.
В текущем сезоне, играя за «Ренн», Поль-Жорж забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач в Лиге 1.
«Вольфсбург» после 16 туров занимает 13-ю строчку турнирной таблицы бундеслиги.
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