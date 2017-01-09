Монфис вышел на шестое место в рейтинге ATP, Медведев поднялся на 34 позиции

Российский теннисист Даниил Медведев, дошедший до финала турнира в Ченнае, поднялся на 34 строчки в рейтинге ATP и теперь занимает 65-е место.

20-летний Медведев впервые в своей карьере сыграл в финале турнира ATP, где проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту.

В первой десятке рейтинга произошло одно изменение. Француз Гаэль Монфис опередил хорвата Марина Чилича и поднялся на шестое место.

Отметим также, что болгарин Григор Димитров, завоевавший титул в Брисбене, теперь занимает 15-е место.

Рейтинг ATP

Положение на 9 января

1. (1) Энди Маррэй (Великобритания) – 12 560 очков

2. (2) Новак Джокович (Сербия) – 11 780

3. (3) Милош Раонич (Канада) – 5 290

4. (4) Стэн Вавринка (Швейцария) – 5 155

5. (5) Кеи Нисикори (Япония) – 5 010

6. (7) Гаэль Монфис (Франция) – 3 625

7. (6) Марин Чилич (Хорватия) – 3 605

8. (8) Доминик Тим (Австрия) – 3 415

9. (9) Рафаэль Надаль (Испания) – 3 195

10. (10) Томаш Бердых (Чехия) – 3 060

11. (11) Давид Гоффен (Бельгия) – 2 750

12. (12) Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) – 2 595

13. (14) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2 510

14. (13) Ник Кириос (Австралия) – 2 460

15. (17) Григор Димитров (Болгария) – 2 195

16. (15) Люка Пуй (Франция) – 2 131

17. (16) Роджер Федерер (Швейцария) – 1 980

18. (18) Ришар Гаске (Франция) – 1 885

19. (19) Джон Изнер (США) – 1 850

20. (20) Иво Карлович (Хорватия) – 1 795

...48. (46) Андрей Кузнецов (Россия) – 935

...51. (53) Карен Хачанов (Россия) – 875

...59. (57) Михаил Южный (Россия) – 781

...65. (99) Даниил Медведев (Россия) – 751

...88. (85) Константин Кравчук (Россия) – 633