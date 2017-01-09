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Мартин Йиранек: Каррера прав, в России мало внимания уделяют тактике

Сергей Кузовенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший капитан «Спартака» Мартин Йиранек, выступающий ныне за чешский «Пршибрам», в интервью еженедельнику «Советский спорт Футбол» поделился мнением о тренере красно-белых Массимо Каррере.

– Я Карреру еще футболистом застал, – сказал Йиранек. ˜ Я за «Реджину» выступал, он – за «Аталанту». Заводной такой защитник, видно было, что ни на секунду не выключается из игры. Никакого безразличия. Мне кажется, он передал эти свои качества «Спартаку». Удалось в этом сезоне посмотреть кое-какие игры спартаковцев по чешскому ТВ, и я заметил одну штуку: все парни понимают свою роль на поле, знают, куда двигаться и что делать, чтобы добиться результата. Не могу сказать, что я такой уж большой специалист, но увидел именно такую картину. Эта команда бьется за своего тренера и за «Спартак» и я очень бы хотел, чтобы парни стали чемпионами.

– Каррера в одном из интервью удивился, как мало внимания в России уделяют тактике. Вы поиграли и в серии А, и в РФПЛ – правду говорит Массимо?
– Тот же Бердыев очень серьезно к этому вопросу подходит, но в целом Каррера прав. В Италии на тренировках ежедневно по полчаса работают над тактикой: каждый должен знать, куда ему двигаться в той или иной ситуации, отрабатывается слаженность игры в обороне, просматриваются видеообзоры. Я очень доволен, что в молодом возрасте попал в серию А, именно там я состоялся как защитник. Когда я только перешел в «Спартак» из «Реджины», никак не мог привыкнуть, что так мало тактических занятий. Заметил, что молодые спартаковские защитники не умеют предвидеть ситуацию, не всегда правильно занимают позицию. Старался им подсказывать.

Полная версия интервью с Мартином Йиранеком – в свежем выпуске еженедельника «Советский спорт Футбол», который появится в продаже во вторник.

Мартин Йиранек: С большим удовольствием вернусь в «Томь» и помогу команде сохранить лицо

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