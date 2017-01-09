Патрик Кейн: Бросок Панарина – один из лучших, которые я видел
Форвард «Чикаго»
Патрик Кейн рассказал о своих впечатлениях от гола партнера по звену Артемия
Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:2).
«Это один из лучших бросков, которые я когда-либо видел, – приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ. – Его клюшка, наверное, даже коснулась борта. Невероятный бросок».
Напомним, Панарин открыл счет на восьмой минуте матча, мощным щелчком от левого борта. Этот гол стал для 25-летнего российского форварда 17-м в сезоне.
На счету Кейна три голевые передачи, что позволило ему выйти на второе место в списке бомбардиров лиги с 44 (12+32) очками.
Матч
Чикаго - Нэшвилл - 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)
Голы:
Панарин (Кэмпбелл, Кейн), 7:45 (1:0). Экхольм (Фишер), 8:30 (1:1). Хьялмарссон (Кит, Кейн), 14:04 (2:1). Уотсон (Фишер), 42:01 (2:2). Хартман (Паник, Керо), 51:49 (3:2). Хартман 58:46 (4:2 - п.в.). Хартман (Хьялмарссон, Кейн), 59:28 (5:2 - п.в.).
Место и дата
09 января 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция