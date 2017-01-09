Патрик Кейн: Бросок Панарина – один из лучших, которые я видел

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн рассказал о своих впечатлениях от гола партнера по звену Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:2).

«Это один из лучших бросков, которые я когда-либо видел, – приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ. – Его клюшка, наверное, даже коснулась борта. Невероятный бросок».

Напомним, Панарин открыл счет на восьмой минуте матча, мощным щелчком от левого борта. Этот гол стал для 25-летнего российского форварда 17-м в сезоне.





На счету Кейна три голевые передачи, что позволило ему выйти на второе место в списке бомбардиров лиги с 44 (12+32) очками.