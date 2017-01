Рикарду Карвалью стал одноклубником Халка и Оскара

Китайский клуб «Шанхай СИПГ» заключил контракт с чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии Рикарду Карвалью, сообщает официальный сайт Азиатской конфедерации футбола.

Подробности контракта 38-летнего защитника с китайским клубом пока не раскрываются.



Ранее Карвалью играл за «Порту», «Челси», «Реал» и «Монако». Футболист становился чемпионом Португалии. Англии и Испании, а в 2004 году стал победителем Лиги чемпионов.

Done deal! #ACL2017 hopefuls #ShanghaiSIPG have signed former @ChelseaFC and @realmadrid defender Ricardo Carvalho! pic.twitter.com/wkJTsn6CCO