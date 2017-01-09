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«Анжи» может подписать игрока «СКА-Хабаровска»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Полузащитник Адлан Кацаев имеет высокие шансы сменить «СКА-Хабаровск» на «Анжи», сообщает Sportbox.ru.

Права на 28-летнего игрока принадлежат «Тереку», а в клубе из Хабаровска он выступал на правах аренды до конца сезона. В нынешнем первенстве ФНЛ Кацаев забил четыре гола в 21 матче.

«Терек» не против переезда игрока в Махачкалу. Таким образом, теперь вопрос с переходом должен решиться в переговорах «Анжи» и «СКА-Хабароска».

Напомним, 5 января «Анжи» возглавил бывший главный тренер армейцев Александр Григорян. При этом других игроков из своего предыдущего клуба Григорян не намерен приглашать в «Анжи» по этическим соображениям.

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