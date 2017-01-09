Коченков и Макаров вернулись в расположение «Локомотива»

Вратарь Антон Коченков, игравший за «Томь» на правах аренды, досрочно вернулся в московский «Локомотив».

- Обстоятельства, в которых оказалась «Томь», общеизвестны. Футболисты расходятся. Я прибыл в расположение «Локо» и готовлюсь к сборам, - цитирует Коченкова официальный сайт столичного клуба.

Полузащитник Сергей Макаров, выступавший за белорусский «Минск», также присоединился к «Локомотиву».

Первый учебно-тренировочный сбор железнодорожников пройдет с 10 по 23 января в испанском Эстепоне, где подопечные Юрия Семина проведут три товарищеских матча.

16 января «Локомотив» сыграет против молодежной команды бременского «Вердера» (U-23), 19 января — против швейцарского «Базеля», а 22 января — против софийского ЦСКА.

Ближайший матч РФПЛ столичная команда проведет 5 марта на выезде с «Крыльями Советов». «Локомотив» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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