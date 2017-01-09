Rogue стала победителем ESEA Season 23 Global Premier Challenge
Датская команда Rogue стала первой на турнире ESEA Season 23 Global Premier Challenge по CS:GO.
В финальном поединке датчане обыграли коллектив LDLC со счетом 2:0.
Игроки Rogue получат чек на 18 000 долларов, а LDLC увезет домой 10 000 долларов.
ESEA Season 23 Global Premier Challenge проходил с 6 по 8 января в городе Бербанк, США. Призовой фонд чемпионата составил 50 000 долларов.
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