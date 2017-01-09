Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Стрыцова6:3, 7:5Макарова
Хоккей  Куньлунь- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -Лада
Теннис  Веснина2:6, 0:4Вандевеге
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  ЦСКА- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Rogue стала победителем ESEA Season 23 Global Premier Challenge

Комментарии

Датская команда Rogue стала первой на турнире ESEA Season 23 Global Premier Challenge по CS:GO. 

В финальном поединке датчане обыграли коллектив LDLC со счетом 2:0.

Игроки Rogue получат чек на 18 000 долларов, а LDLC увезет домой 10 000 долларов.

ESEA Season 23 Global Premier Challenge проходил с 6 по 8 января в городе Бербанк, США. Призовой фонд чемпионата составил 50 000 долларов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Team Empire анонсировала новый состав по Dota 2Организация Team Empire представила новый состав команды по Dota 2 на весеннюю часть сезона.Digital Chaos стала чемпионом ESL One Genting 2017Американская команда Digital Chaos стала победителем турнира ESL One Genting 2017 по Dota 2.Rebels одержала победу на ProDotA Cup Europe #13Российский коллектив Rebels стал победителем онлайн-турнира ProDotA Cup Europe #13 по Dota 2.Digital Chaos и NewBee вышли в финал ESL One GentingКоманды Digital Chaos и NewBee пробились в финал турнира ESL One Genting по Dota 2.В Белоруссии появилась федерация киберспортаМинистерство юстиции Белоруссии зарегистрировало республиканское общественное объединение «Белорусская федерация киберспорта».Wings Gaming пробилась в полуфинал ESL One GentingКитайская команда Wings Gaming вышла в полуфинал турнира ESL One Genting по Dota 2.Virtus.pro вышла в полуфинал ESL One GentingРоссийский коллектив Virtus.pro вышел в полуфинал турнира ESL One Genting по Dota 2.Дмитрий «Ditya Ra» Миненков стал игроком Vega SquadronДмитрий «Ditya Ra» Миненков официально стал игроком Vega Squadron по Dota 2. Об этом сообщил официальный сайт организации.Team Liquid укомплектовала состав по League of LegendsК составу команды Team Liquid по League of Legends присоединился Остин «LiNk» Шин, который ранее выступал за коллектив Counter Logic Gaming. Игрок займет роль запасного на средней линии.Бывший игрок Escape Gaming анонсировал новую командуТроелс «SyndereN» Нильсен в своем твиттере анонсировал новую команду под названием January 25th.Escape Gaming потеряла состав по Dota 2Организация Escape Gaming сообщила, что Троелс «SyndereN» Нильсен, Адриан «Era» Крезиу и Макс «Qojqva» Брокер покинули состав команды по Dota 2.Digital Chaos пробилась в полуфинал ESL One GentingКоманда Digital Chaos вышла в полуфинал турнира ESL One Genting по Dota 2.Virtus.pro сыграет с OpTic Gaming в первом матче ELEAGUE MajorОрганизаторы турнира ELEAGUE Major по CS:GO анонсировали расписание первого раунда.NewBee обыграла Virtus.pro и вышла в полуфинал ESL One GentingКитайский коллектив NewBee вышел в полуфинал турнира ESL One Genting по Dota 2.Игрок команды Muffin Lightning по CS:GO получил бан на 100 летДжек «arKimonday» Кастнер из команды Muffin Lightning получил бан на 100 от организации ESEA.Cloud9 подписала бывший состав The Imperial по Dota 2Американская организация Cloud9 подписала бывший состав команды The Imperial по Dota 2.Артем «fng» Баршак: У новой команды pdd есть потенциал стать сильнее EGИгрок команды Team Spirit Артем «fng» Баршак в интервью cyber.sports.ru рассказал о новой команде Питера «ppd» Дагера.Virtus.pro и Natus Vincere примут участие в квалификации к SL i-League StarSeries Season 3StarLadder и ImbaTV анонсировали список участников квалификации к SL i-League StarSeries Season 3.Победитель чемпионата мира по киберфутболу приглашен на Football Awards 2016Победитель FIFA Interactive World Cup 2016 Мохаммед «Bacha» Аль-Бача посетит церемонию Football Awards 2016.Fnatic анонсировала новый состав на ESL One GentingМалазийская команда Fnatic по Dota 2 представила состав на турнир ESL One Genting.
Главные новости
Футбол
Марадона поддержал участие 48 команд в финальных стадиях чемпионатов мира
Футбол
Мартин Йиранек: Каррера прав, в России мало внимания уделяют тактике

Футбол
Юрий Жирков: Надеюсь, новые игроки помогут «Зениту» выиграть чемпионат
Футбол
«Крылья Советов» заработают 2,5 млн евро на трансфере Молло в «Зенит»
Футбол
Пресс-атташе: Девича на сборах «Ростова» нет, Азмун присоединится к команде 10 января
Футбол
Александр Кокорин: Сейчас бы я не поехал в Китай
Футбол
Коченков и Макаров вернулись в расположение «Локомотива»
Футбол
«Анжи» может подписать игрока «СКА-Хабаровска»
Футбол
Рикарду Карвалью стал одноклубником Халка и Оскара
Футбол
Александр Рязанцев: Уход в аренду? Хочется играть в футбол, а не просто получать зарплату (видео)
все новости