Пресс-атташе: Девича на сборах «Ростова» нет, Азмун присоединится к команде 10 января

Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский не подтвердил информацию о том, что в расположение команды прибыл нападающий сборной Украины Марко Девич.

- Сердар Азмун присоединится к команде завтра. Связано ли отсутствие проблемами с визой? Нет. Марко Девича на сборах команды нет, - цитирует Бодылевского портал 161.ru.

Напомним, в прошлом году Азмун не смог получить визу в ОАЭ из-за сложных политических отношений между этой страной и Ираном.



Первый сбор «Ростова» в 2017 году стартовал в Абу-Даби 6 ноября. В Эмиратах команда сыграет контрольные матчи с саудовским «Аль-Хилялем» (13 января) и китайским клубом «Хэнань Цзянье» (19 января).

33-летний Марко Девич покинул казанский «Рубин» 1 января в связи с истечением срока действия контракта.

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