«Милан» намерен продлить контракт с Романьоли

«Милан» рассчитывает подписать новый контракт с защитником Алессио Романьоли и тем самым удержать игрока от желания перейти в «Челси».

Английский клуб предпринимал попытки приобрести Романьоли минувшим летом, однако тогда «Милан» отклонил предложение с юго-запада Лондона. Но интерес «Челси» к 21-летнему игроку обороны сохраняется, в этой связи руководство «Милана» готовит Романьоли новый контракт на улучшенных условиях. При этом нынешнее соглашение центрального защитника с клубом действует до 2020 года.

Напомним, Романьоли перешел в «Милан» из «Ромы» летом 2015 года за 30 миллионов евро.

Накануне защитник провел свой 50-й матч за «россонери», выйдя в стартовом составе на игру серии A с «Кальяри» (1:0). Причем Романьоли стал одним из самых молодых игроков в истории «Милана», достигшим отметки в 50 матчей.