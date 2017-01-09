«Крылья Советов» заработают 2,5 млн евро на трансфере Молло в «Зенит»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в «Крыльях Советов», самарский клуб продаст Йоана Молло в «Зенит» за 2,5 миллиона евро.

– Если Молло перейдет в «Зенит» – «Крылья» заработают на этом трансфере 2,5 миллиона евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте француза с самарским клубом, - приводит слова источника ТАСС.

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Напомним, 9 января пресс-атташе «Крыльев Советов» Максим Съестнов подтвердил, что 27-летний футболист не полетел в Белек на первый сбор самарского клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что французом интересуются «Зенит» и ЦСКА. В сезоне-2016/17 игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

В «Крылья» Молло перешел летом 2016 года, его контракт с самарцами действует до 30 июня 2019 года. По данным Trasnfermarkt.de, трансферная стоимость француза составляет 3.5 миллиона евро.

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