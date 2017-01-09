Юрий Жирков: Надеюсь, новые игроки помогут «Зениту» выиграть чемпионат

Защитник «Зенита» Юрий Жирков после выхода команды из отпуска рассказал о планах на вторую половину сезона.

– Как прошел отпуск? Где побывали?

– Отдохнул, все нормально, – приводит слова Жиркова официальный сайт «Зенита». – Ездили вместе с семьей в Калининград и теплые страны.

– Можно ли сказать, что после непростой первой половины сезона удалось восстановить все силы?

– У меня были небольшие проблемы с ахиллом в конце первого круга, надеюсь, пауза помогла мне восстановиться.

– Знакомы ли вы с кем-то из новичков, например, с Цаллаговым?

– Да, знаю его как футболиста, много пересекались на поле как в официальных матчах, так и на сборах.

– Какие цели ставит перед собой «Зенит» – выиграть чемпионат и Лигу Европы?

– Конечно, мы всегда ставим перед собой самые высокие цели. Отрыв в чемпионате не такой большой – всего пять очков, и это отыгрывается. Будем стараться и бросим все силы, чтобы выиграть. Надеюсь, новые футболисты в этом помогут.

– Что скажете об «Андерлехте»?

– В Лиге Европы все команды опасны, что доказал, например, АЗ в последней игре группового этапа. Такие команды всегда выкладываются на сто процентов.

Напомним, первый официальный матч в 2017 году «Зенит» проведет 16 февраля, когда сыграет в гостях с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы.

Добавим, что «Зенит» подписал контракты с голкипером Андреем Луневым, защитником Ибрагимом Цаллаговым и полузащитником Эрнани.