Карлос Сайнс: Если следовать логике, следующий сезон будет последним для меня в «Торо Россо»
Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс
ответил на вопрос, станет ли следующий сезон для него последним в команде
«Это очень непростой вопрос, но
если следовать логике, то так и должно быть. Никто раньше не ездил в «Торо
Россо» на протяжении четырех лет. Думаю, я смогу убедить «Ред Булл» и «Торо
Россо» отпустить меня в какой-то момент в другую команду.
Полагаю,
они знают, что я могу отлично проявить себя и вне их программы. Мне кажется,
моя нынешняя команда поддержит меня и будет радоваться моим новым успехам,
поскольку это будет означать, что они воспитали конкурентного топ-пилота», -
цитирует Сайнса Autosport.
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