Карлос Сайнс: Если следовать логике, следующий сезон будет последним для меня в «Торо Россо»

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс ответил на вопрос, станет ли следующий сезон для него последним в команде

«Это очень непростой вопрос, но если следовать логике, то так и должно быть. Никто раньше не ездил в «Торо Россо» на протяжении четырех лет. Думаю, я смогу убедить «Ред Булл» и «Торо Россо» отпустить меня в какой-то момент в другую команду.

Полагаю, они знают, что я могу отлично проявить себя и вне их программы. Мне кажется, моя нынешняя команда поддержит меня и будет радоваться моим новым успехам, поскольку это будет означать, что они воспитали конкурентного топ-пилота», - цитирует Сайнса Autosport.