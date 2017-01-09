Антуан Гризманн: Слежу, чтобы не попало в интернет лицо моей дочки

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о своем отношении к интернет-сообществу.

«Стараюсь не читать комментарии, чтобы не трепать себе нервы, – рассказал форвард еженедельнику L’Equipe. – Есть ведь люди, которые пишут только, чтобы сделать больно. К примеру, это произошло в блоге Эрики, моей подруги. В какой-то момент она вдруг стала мишенью, были оскорбления, разные грязные штучки.

Однажды после дерби «Реал Сосьедад» – «Атлетик» мне досталось по полной в твиттере. Мне было 18 лет, до матча я написал, мол, победим 3:0, а я сделаю хет-трик. Это вылезло в прессе, но игра не пошла. И меня так раздолбали в интернете! Я-то сказал все в шутку. После этой истории, я даже закрыл аккаунт.

Сейчас я веду страницу вместе с приятелем. Конечно, это я решаю, что выложить. Слежу, чтобы не попало в интернет лицо моей дочки. Перед матчем Франция – Кот-д'Ивуар, в котором не играл из-за травмы, во время исполнения «Марсельезы», я встал, держа на руках Миа, и попросил Эрику снять нас со спины на фоне экрана. Потом выложил фото в интернете. Да, я встаю и пою гимн даже дома, это не позерство…»