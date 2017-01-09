Галиев сделал дубль, Барбашев набрал два очка в матче АХЛ

Форвард «Херши Беарз» Станислав Галиев забил два гола в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Уилкс-Бэрри Скрэнтон Пингвинз» (5:6 OT).

24-летний российский нападающий открыл счет в первом периоде, а в третьем – снова вывел «медведей» вперед. Теперь на счету Галиева 13 (6+7) очков в 17 матчах сезона.

Напомним, перед стартом регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» выставил Галиева, у которого с этого сезона начал действовать односторонний контракт, на драфт отказов. Пройдя эту процедуру, форвард вернулся в фарм-клуб «столичных».

Форвард «Чикаго Вулвс» Иван Барбашев набрал 2 (1+1) очка в матче с «Рокфорд АйсХогс» (3:6). Теперь на счету 21-летнего форварда 34 (17+17) очка в 38 матчах, и он занимает пятое место в списке бомбардиров лиги.