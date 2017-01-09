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Риккардо стал послом фонда по борьбе с депрессией

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо стал послом фонда The Inner Ninja, созданного его знакомой с целью помощи людям, страдающим депрессией и повышенной тревожностью.

Как сказал австралиец, он стал иначе смотреть на данную проблему после того, как лично столкнулся с ней, помогая близким.

«Несколько моих друзей прошли через подобное. Они мне очень близки, поэтому я постараюсь внести свой вклад и помочь чем могу. Честно говоря, для меня это совершенно новый опыт в том смысле, что нужно многое осознать.

За последние полгода или около того я стал обращать больше внимания на такие вещи. Об этом мало говорят, но для многих это действительно серьезная проблема», - цитирует Риккардо Autosport.

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