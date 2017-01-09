Риккардо стал послом фонда по борьбе с депрессией
Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо стал послом фонда The Inner Ninja,
созданного его знакомой с целью помощи людям, страдающим депрессией и
повышенной тревожностью.
Как сказал австралиец, он стал
иначе смотреть на данную проблему после того, как лично столкнулся с ней, помогая
близким.
«Несколько
моих друзей прошли через подобное. Они мне очень близки, поэтому я постараюсь
внести свой вклад и помочь чем могу. Честно говоря, для меня это совершенно
новый опыт в том смысле, что нужно многое осознать.
За последние полгода или около того я стал обращать больше внимания на такие вещи. Об этом мало говорят, но для многих это действительно серьезная проблема», - цитирует Риккардо Autosport.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически