Карлос Сайнс: Меня расстраивало, что все вокруг жалеют Квята

Пилот команды «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился своим мнением о ситуации с Даниилом Квятом.

- Ты сильно расстроился, когда в «Ред Булле» тебе предпочли более юного Макса Ферстаппена?

- С одной стороны, нет, поскольку переход в RBR не входил в мои планы. В «Ред Булл» никогда не обсуждали возможность моего повышения после пятой гонки сезона. Но это был очень непростой день для меня. Они выбрали Ферстаппена, а не меня, и людям тяжело понять, насколько сильно это по мне ударило.

Все вокруг жалели Квята, говорили: «Ах, бедный Даня, бедный...» А как насчет меня? Я до сих пор в «Торо Россо». Даня хотя бы успел завоевать несколько подиумов с «Ред Буллом», у меня ничего такого не было. Меня расстраивало, что все вокруг жалеют Квята, говорят о том, что ему нужно дать новый шанс. Но никто не понимал, что мне в тот момент стоило огромных усилий сохранять свою концентрацию.

Но я горд тем, как справился с ситуацией. Свои лучшие гонки в сезоне я провел сразу после того не самого приятного известия. Своим темпом в Монако я словно сказал всем: «А вот и я, я по-прежнему быстр и силен, вот как я могу!, - цитирует Сайнса Autosport.

Напомним, что Даниил Квят по ходу прошлого сезона был переведен из «Ред Булла» в «Торо Россо».