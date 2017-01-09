Марадона поддержал участие 48 команд в финальных стадиях чемпионатов мира

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поддержал проект увеличения количества стран-участниц чемпионатов мира.

- Это фантастическая идея, и я рад, что ФИФА выступила с подобной инициативой, - заявил Марадона.

Ранее сообщалось, что ФИФА 10 января объявит о расширении формата чемпионата мира с 32 до 48 национальных сборных, начиная с турнира 2026 года.

Формула проведения будущих чемпионатов будет утверждена в марте, но ожидается, что в финальной стадии турниров будет 16 групп по 3 команды. Две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф.

Предполагается, что от Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит - 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – одна команда.





