Президент «Атлетико Насьоналя»: ЦСКА готов заплатить за Беррио больше «Зенита»

Президент «Атлетико Насьоналя» Хуан Карлос заявил, что на форварда Орландо Беррио, помимо «Зенита», также претендует ЦСКА, который готов приобрести игрока за большую сумму.

- Мы вели переговоры с «Зенитом», но вдруг узнали, что еще один клуб из России готов взять нашего игрока. Несколько часов назад мы говорили по телефону с президентом ЦСКА Евгением Гинером, и он сказал, что клуб из Москвы готов отцепить «Зенит» от этой сделки и заплатить 10 млн евро за нашего игрока. Так что в ближайшие дни сделка может быть заключена и Беррио полетит в Москву на медобследовение, - приводит слова Карлоса My Wealthy Affiliate.

Напомним, ранее Карлос говорил, что «Зенит» и «Атлетико» близки к завершению сделки, а сумма трансфера составит 6-7 миллионов евро.

За «Атлетико Насьональ» 25-летний колумбийский футболист провел 115 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 15 голевых передач. В октябре минувшего года Беррио дебютировал в составе национальной сборной в матче против Парагвая (1:0).